驚艷！竹東世光教養院獲贊助 廊道彩繪海洋世界、非洲大草原

2019-06-04 22:37

［記者廖雪茹／新竹報導］服務重度、極重度的智障及多重殘障者的世光教養院，致力於優化院生的生活品質，最近邀請澎湖畫家許景翔，兩個月來當起「空中飛人」，為教養院的每個樓層廊道，彩繪療癒的花園、熱鬧的街景、生動的草原動物和海洋世界等立體場景，搭配相應的音樂和精油，為世光創造美麗世界，希望豐富這群小天使們的生活與生命！

位於新竹縣竹東鎮的天主教世光教養院表示，目前全天候照顧85名院生，其中8成是坐輪椅的腦性麻痺患者，生活無法自理；院生由於特殊因素，無法回家享受天倫之樂，但是該院努力以家庭化的模式提供服務，讓他們感受像家一般的溫暖。

雖然教養院每天為院生安排戶外社區活動，但礙於人力，每趟只能3到4人，院生的主要生活空間還是在院內；經由社工的巧思，爭取2名捐款人的支持，加上許景翔半贊助的義舉，自願每週從澎湖搭飛到台灣，從傍晚作畫到隔天早上，費時2個月，讓這項「不可能的任務」得以成形。

教保組長謝莉莉表示，院內走廊牆面原本只是白漆，4個樓層合計總長5100多公尺，每層畫高254公分，現在全變成繽紛的立體場景。彩繪時，院生不時佇足欣賞，完成後更經常流連在壁畫前。

其中，2樓院生的生活起居需要大量的協助，畫上五彩繽紛的花卉、大片草原、還有城堡、遠山和藍天白雲，宛如歐洲花園的景致，搭配芬芳的花香精油和輕鬆音樂。3樓的院生年紀在35到50歲不等，老化程度快，因此以街景慢活為主題，提供院生宛如慢步街道，邊喝下午茶邊看人群。

4樓院生比較活潑，處於學習的狀態，因此畫上栩栩如生的非洲大型動物，讓他們指認，並搭配大草原的音樂和精油。5樓的院生生理機能比較退化，行動不便，大型魚在海洋游動輔以海洋音樂，感覺十分鮮明。

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