無障礙電梯、廁所不能用 民怨竹東文創藝術村不友善

2019-05-21 22:47

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府委外營運的竹東文創藝術村，目前16個空間幾已成功出租，但有民眾抱怨，藝術村有3座無障礙電梯公共設施卻有2座無法使用，身障廁所也被鎖住，對行動不便及輪椅族不夠友善，還有男廁牆面採多扇玻璃窗的設計，恐讓人「一覽無遺」！

縣府文化局表示，該局自交旅處接管竹東文創藝術村時，電梯即無法使用，雖經修復，但由於機電設備未做防水措施，每逢大雨極易淹水造成設備故障，目前A棟電梯即因淹水修好又故障。

其中，位於I棟3層樓建物內部的電梯，1、2樓出租懷恩教會，但未將電梯使用規範列明於合約書中，教會自今年3月起未遵守公共空間開放使用規則，承攬整體營運的范特喜微創文化公司溝通，仍未獲良性改善，該局近日將請工務處依建築法規定，針對電梯設備進行檢測，促使懷恩教會配合改善，如有拒檢或檢驗不過的情形則將依相關規定辦理。另懷恩教會合約至5月底止，屆時將進行空間更新，盡速開放民眾使用。

旅行社陳先生無奈地說，他自上月20日承租I棟3樓後，自費4萬3000千元修復電梯，以便室內裝潢及供身障員工和訪客使用，沒想到1、2樓的教會卻拒絶他們搭電梯進出，反應也未獲改善；而除了I棟，位於A棟外部的電梯也無法使用。他認為，電梯屬無障礙公設，理應開放使用才對！

陳先生也抱怨，台鐵竹東車站一帶街友多，他承租空間的玻璃門疑遭街友破壞，臨時改以木門因應。還有，I棟的無障礙廁所和育嬰室，被鐵鏈鎖住無法使用，環境不友善。另也有遊客抱怨，I棟男廁牆面以多扇玻璃窗裝飾，自高處看去一覽無遺，完全沒有隱私！

對此，文化局表示，將與營運單位討論改善措施提高隱蔽性。身障廁所過去曾有街友「進住」，只得暫時封閉以策安全，後續將配合藝術村店家的營運時間開放使用，以避免夜間成為治安死角。

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