蘇貞昌、陳其邁穿古裝 提醒端午節要注意這些...

2019-06-07 09:53

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是端午連假首日，行政院長蘇貞昌繼昨天推出「國道疏運報您知」的長輩圖後，他今天更在LINE群組的長輩圖提醒民眾，粽子好吃，一顆就好，開車赴宴，喝茶就好，呼籲開車族千萬別酒駕。

蘇貞昌今天上午表示，早安！端午節快樂！他提醒各位鄉親，出遊注意安全、居家注意清潔、吃粽注意熱量、赴宴切莫酒駕！

蘇貞昌說，希望大家快快樂樂出門，平平安安回家。

蘇揆並與行政院副院長陳其邁在長輩圖中扮演古裝，提醒民眾粽子好吃，一顆就好，要注意粽子的熱量。

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