表態了！蘇貞昌挺蔡英文連任總統

2019-06-06 19:20

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選民調即將展開，面對前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統尋求連任，一直沒有公開挺誰的行政院長蘇貞昌今天終於表態挺蔡英文連任。蘇貞昌受訪表示，縣市首長都需要兩屆任期才能貫徹施政，總統領導國家更需要時間。蘇貞昌表示，從閣揆角度更能看到推動國政的辛苦，他懇請國人同胞再給蔡總統多一點時間服務國家。

接近蘇貞昌的人士今晚表示，蘇揆今天是明確表態支持蔡英文連任總統，雖然他是蔡總統提名的閣揆，但這與他是否擔任閣揆無關，蘇揆挺小英的意思已很明確，惟目前並未規劃有進一步動作。

民進黨總統初選10日至14日進行民調，在初選前夕，蘇貞昌今天下午陪同蔡英文總統視察國家體育園區後受訪時表示，就像運動選手需要累積經驗，才會有好成績，希望民眾再給蔡英文總統多一點時間。

蘇貞昌表示，他當屏東縣長只有一屆，許多要做的事情被硬生生砍斷、半途而廢，後來當台北縣長兩屆，當年政績到現在都被稱讚、懷念，賴清德台南市長也是兩屆，地方縣市長都必須兩屆時間做事，總統領導國家興革更是重大，更需要給她時間。

蘇貞昌細數稅制改革讓民眾報稅有感、海外資金積極回流台灣等政績，認為蔡總統已經打下基礎，否則台商、外商不會積極投資台灣。他也說，蔡總統面對強敵環伺，守護主權、寸步不讓，漢光演習展現雄壯軍力；外交方面，台美關係也越來越緊密，北美事務協調委員會也正名為台灣美國事務委員會，蔡總統的施政成績漸漸被看見。

蘇揆說，他要誠摯懇請國人，讓蔡總統有多一點時間服務國家、為人民做事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法