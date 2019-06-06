2018來台旅客逾1100萬 蘇貞昌：用軟實力讓世界看見台灣

2019-06-06 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今（6日）在臉書表示，觀光、文化、創作與數位內容，代表一個國家的軟實力，2018年來台旅遊人數已超過1100萬人，創下歷史新高，而推動文化、保障創作者的相關法律也已一項一項修訂好，會讓創作者有更多發展舞台，讓世界看見台灣。

蘇貞昌今日在行政院會表示，立法院本會期已於5月31日結束，共審議通過法律案88案，包含行政院優先法案28案。這些重要法案，均與人民生活息息相關，立法院通過法案，後續就是行政院的工作，政府會以最簡單清楚方式讓民眾知曉，相關申辦程序也要力求簡化。

蘇貞昌今日也在臉書貼文表示，推動文化、保障創作者的相關法律也已經一項一項修訂好，觀光、文化、創作與數位內容，代表一個國家的軟實力，也是這個資訊時代要拚經濟，所必須厚積的文化競爭力。這幾年外國旅客人次屢創新高，2018年來台旅遊人數為1106萬6707人，旅客人次前三名的地區分別為中國、日本與香港，其中日韓遊客大幅成長，過去多為團客，如今以散客為主。

蘇貞昌指出，政府會將孕育文化人才與創作的舞台建構好，台灣文化自然演出精彩，並從價值創造產值。文化內容策進院設置條例已施行，政府將會以國家隊的概念，為各界創作者提供堅實的後盾與支援，讓世界看見更多台灣作品，讓文化內容產業，得以成長茁壯。

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