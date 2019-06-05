與5人小組會面不公開 韓國瑜：眾目睽睽下很多話不好說

2019-06-05 12:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨5人小組今拜訪高雄市長韓國瑜，但時間、地點都不公開，韓國瑜指出，因為5人小組希望跟他本人私底下溝通，所以就沒有對外公開，眾目睽睽注目之下，很多話不好說，溝通完畢之後有什麼狀態，他會再跟大家報告，

韓國瑜說明，議會結束之後，就會跟5人小組碰面，希望私底下能夠先見一下，如果在眾目睽睽注目之下，很多話不好說。

他指出，考量互相尊重，私底下溝通比較好講，且各有各的想法，這是他跟5人小組大家彼此的默契，所以先不公開，心裡有什麼話題，才好暢快的表示。

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