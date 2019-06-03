「寫信告訴我今天愛河什麼顏色」 律師新唱《聽韓》

2019-06-03 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日赴凱道造勢，國民黨總統初選競爭日趨激烈。律師呂秋遠改編歌手張惠妹熱門歌曲《聽海》的歌詞，運用時事梗諷刺韓國瑜，「寫信告訴我，今天愛河什麼顏色」、「這市長未免也太多情，碎骨到天明」。網友們心有戚戚焉，紛紛改編歌詞響應，甚至玩起「改編歌詞接龍」。

呂秋遠今（3）天發臉書分享改編過的歌詞：

《聽韓》

寫信告訴我，今天愛河什麼顏色？

粉粉陪著你的嗨，心情又如何？

綠色是不想說，藍色是憂鬱。

而跳票的你、狂浪的心，停在哪裡？

寫信告訴我，今夜你想要夢什麼？

市長和總統是否，都讓你無從選擇？

我揪著一顆心，整夜都閉不了眼睛。

為何你明明動了情，卻又不選舉？

聽，市民的哭音。

嘆惜著誰又被傷了心 ，卻還不清醒。

一定不是我，至少我很冷靜。

可是中國，就連中國也都不相信。

聽，市民的哭音。

這市長未免也太多情，碎骨到天明。

寫封信給我，就當最後約定。

說你在發大財的時候，是怎樣的心情？

網友們留言表示，「我也很想知道發大財的心情」、「我怎麼哼著哼著就哭了」、「被法律耽誤的台灣林夕」、「我不懂政治，也不喜歡談政治，但我真的很不想要一個講話像地下電台賣藥的人當總統啊」、「而且藥盒裡打開還沒有藥！他會叫你用念力征服百病」、「最近亡國感真的很重」。

有人看了有感而發，運用那英的《征服》改詞：「你已經被韓征服／不考慮合理的路／你的心情是頑固／你的決定是糊塗／韓已經把你征服／騙你喝下愛河的毒／他的新聞何時落幕／他的承諾只是騙術」。

甚至有網友在留言區玩起歌詞接龍：「阿妹還有另一首歌：原來你一直都很想要～」、「最怕你把發財當作對我的回答～」、「我不要你的承諾～不要你的政見～只要你好好久久做完四年～」、「我不要你的阿諾，不要你的摩天，只要你好好清潔愛河一遍。就算繁榮也好，安心也好，最怕你把發財，當做對我的回答。原來你什麼都不知道。」

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