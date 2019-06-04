恰恰會「被動」參加明星賽？ 網友推文留言酸爆韓導

2019-06-04 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕中職明星賽人氣王14連霸的中信兄弟「恰恰」彭政閔，雖然去年曾主動表示不再參加明星賽，但截至昨（3日）仍以10萬2074票穩居人氣王，可望達成人氣王15連霸。對此，有網友好奇詢問，恰恰「會被動參加明星賽嗎？」沒想到文章留言大「歪樓」，許多人故意用高雄市長韓國瑜的回應來回文，全文可見滿滿的「諷韓梗」。

韓國瑜1日在台北凱道造勢誓師，並在演講時宣示「為中華民國不惜粉身碎骨」，但針對是否選總統，韓在凱道的造勢活動頻繁表態「我都是被動的」，一連串的「被動聲明」讓女星雞排妹忍不住開酸，韓不管什麼都說是被動，根本是「植物人」。

對此，PTT棒球板上有網友以此時事梗發文「恰恰會被動參加明星賽嗎？」並詢問，「恰恰去年主動說過，未來不再參加明星賽，可是今天恰恰票數遙遙領先，可望成為人氣王，他會被動參加明星賽嗎？」而根據中職新規定，明星賽票選選手若因傷或因故無法出席，不發予獎金；同時該選手列為明星賽傷兵名單，明星賽後7日內不得出賽。

對於原PO醉翁之意不在酒的發文，其他網友也全都歪樓留言，回應「承擔責任 為了中華職棒不惜粉身碎骨」、「鬼混的球員讓他下台好不好!!!!好!!（歡呼）」、「尊重聯盟的安排好不好 我們都尊重 一切都是被動參與謝謝」、「Yes I do」、「難道不能平日例行賽，假日明星賽嗎？」、「恰:你愛明星賽的心不會比我多一分，我愛明星賽的心不會比你少一分」、「中職要派五人小組請恰恰出來打」、「我都用X眼看你們這些假恰粉」、「中職 已經鬼混了30年了」。

該文從發文到推文，到處可見滿滿的「諷韓梗」，讓網友看完笑翻，「為什麼推文有聲音 笑死了」、「連棒球也要喜韓...」、「幹嘛黑恰恰啦」、「這推文滿滿的歪樓 這下子可真的是歪慘了....」。

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