內政部駁回登陸申請 吳敦義拒收公文

2019-06-04 20:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席、前副總統吳敦義原規劃本月中旬登陸參加「國共論壇」，但他向總統府提出的申請許可，今日被正式駁回，由於來函通知單位並非受理申請案的總統府，而是內政部，令吳敦義相當震怒，國民黨傍晚出發聲明譴責「民進黨政府不守法且毫不尊重卸任副總統」，同時強調「拒絕接受並退回內政部處分書」。

此外，國民黨也表示，為了避免爭議，今年的「國共論壇」雙方考慮延遲辦理，將會同步對外宣布。

據悉，由於上週就已聽到風聲，登陸申請將被駁回，黨內高層內部討論後基於原先規劃就是由黨魁率隊參加，既然吳敦義無法登陸，舉行的意義就不大，因此決定今年不辦「國共論壇」，並由扮演吳敦義與對岸溝通窗口的國民黨大陸事務部主任周繼祥向北京方面推遲舉行，這也是國民黨主席吳敦義前年八月就任黨魁以來，今年「國共論壇」與「吳習會」三度落空。

國、共兩黨原本達成緊接六月十六日在福建廈門舉行的「海峽論壇」開幕之後，於六月十九日在北京召開「國共論壇」，吳敦義要率黨務主管、智庫成員等隨行人員出席，並安排與中共總書記習近平「吳習會」，國民黨副主席曾永權十五日先率部分黨務主管前往廈門，十六日參加「海峽論壇」開幕式後返回台灣，十八日再隨吳敦義飛往北京，預定二十一日返回台灣，在北京期間除了參加「國共論壇」及「吳習會」，還要赴香山孫中山衣冠冢拜謁，與台商、台生舉行座談，如今計畫被迫取消。

國民黨在聲明中指出，吳敦義日前依照相關規定以卸任副總統身分向總統府申請赴陸參加「國共論壇」，卻遭到執政黨無禮對待，今日僅收到非權責單位內政部「不予許可」的處分書，而非國家機密保護法第二十六條規定的權責機關總統府來函告知。

國民黨表示，「國家機密保護法」第二十六條規定，涉及國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員與前二款退離職或移交國家機密未滿三年之人員，前述人員出境，應經其（原）服務機關或委託機關首長或其授權之人核准，吳敦義依相關規定向權責主管機關總統府提出申請，卻受到蔡政府的輕蔑以待，以非權責單位內政部寄送所謂的『處分書』告知「不予許可」，權責單位總統府置身於事外，視法為無物，而且非常不尊重吳的卸任副總統身分，貶低之意不可言喻。國民黨質疑，民進黨到底害怕甚麼？這種處理模式是內政部越權，抑或總統府放縱內政部代執其核准的權責？國家體制何在？

國民黨並指出，總統府不尊重卸任正副國家元首已非第一次，前次由總統府祕書長陳菊發函告知延長管制期限二年，就已經未援用國家機密保護法修正的相關條款規定，僅告知管制期延長至2021年5月19日，而且是以副本告知，此舉極不合乎應有的禮節與法令規定。

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