吳敦義赴中無望 國共論壇不辦了

2019-06-01

申請被駁回機率高

〔記者施曉光、李欣芳／台北報導〕國民黨主席吳敦義前年八月就任黨魁以來，今年「國共論壇」與「吳習會」可望三度落空。據了解，吳敦義日前向總統府遞件申請六月登陸參加「國共論壇」，由於近日獲悉府方將會駁回，黨內高層前天討論取得今年不辦「國共論壇」的共識，但雙方智庫人員仍盼恢復常態交流，國民黨智庫方面昨還求見高層盼能收回成命，但黨內咸認機會不大。

有關吳敦義申請赴中參加「國共論壇」案，目前正由內政部邀集陸委會等機關進行聯審，蔡英文總統昨受訪表示，內政部依兩岸人民關係條例正在聯審，看聯審最後決定。總統府發言人張惇涵表示，在聯審會做出決議後，就會發函告知吳敦義。

出境管制期再延長二年

據悉，由於總統府已將吳敦義出境管制期自今年五二○之後再延長二年，基於吳目前仍是涉密管制人員，吳敦義被內政部聯審會決議駁回的機率頗高。

據了解，負責「國共論壇」籌辦任務的國民黨智庫，最近都還持續電話邀約台灣學界、社團人士參加原定六月十九日在北京召開的「國共論壇」，而且原本已有很多人報名，對岸智庫也持續進行籌備中，雖然國、共雙方早有吳敦義無法成行的心理準備，但兩邊智庫仍希望不要因為國、共兩黨領導人無法會面，影響正常交流活動。

但黨內人士指出，「國共論壇」最重要的是兩黨領導人會面，如果有「吳習會」，其重要性才能有加分效果，既然總統府確定不放行吳敦義，沒有國、共兩黨領導人的會面，「國共論壇」就只屬一般的民間交流；既然吳敦義無法出席，舉行的意義就不大，將由國民黨大陸事務部主任周繼祥近日飛北京向對方說明。

有黨內人士認為，如果最後因為雙方智庫堅持續辦，在出席層級降低的情況下，國共論壇規模不無可能縮小。

曾永權可參加海峽論壇

至於曾任總統府秘書長的國民黨副主席曾永權先前也申請登陸參加六月十六日海峽論壇，是否核准放行？張惇涵說，曾永權在五二○之後，已不是涉密管制人員，不必再向總統府提出申請，也沒有政府許不許可曾永權登陸的問題。

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