藍營評估吳敦義仍受管制束縛 「國共論壇」可能連三年落空

2019-05-11 11:10

〔記者施曉光／台北報導〕原定6月中旬要在北京召開的「國共論壇」，由於立法院日前通過修正「國家機密保護法」，延長卸任高官登陸管制期限，已使國民黨陷入進退兩難局面，目前黨內評估，具卸任副總統身分的黨主席吳敦義恐將仍受束縛，但是對前總統府秘書長的副主席兼秘書長曾永權，蔡政府就有可能會放行，因此曾永權有機會代表吳敦義出席6月15日在福建舉辦的「海峽論壇」，至於「國共論壇」如果黨魁無法親自出席，就無舉行必要，因此恐將連續第三年落空。

據悉，國、共兩黨原本達成緊接「海峽論壇」開幕之後，於6月中旬在北京召開「國共論壇」，吳敦義將率黨務主管、智庫成員等隨行人員出席，並與中共總書記習近平「吳習會」，曾永權則先出席在福建的「海峽論壇」活動後，隔兩天轉飛北京會合，陪同吳敦義一起參加「國共論壇」與「吳習會」，相關人員證件申請與機票訂購也都在作業進行中。

國民黨目前只能等待總統府下週公告涉及國家機密退離職人員申請出境規定相關內容，再決定後續採取動作。一般認為，如果管制期限由現行3年，最多延長到6年的對象，只有卸任正、副總統，曾永權自然無須向府方提出登陸申請許可，自由前往對岸，如果就連曾永權也被延長管制期限，則有兩種可能，一種是府方受理後放行，另一種結果就是像去年曾永權也曾遞件申請登陸參加「海峽論壇」但被駁回。

至於吳敦義部分，黨內認為，是否遞件仍要評估，像去年吳敦義就未遞件，今年如果遞件，獲得許可的可能性也微乎其微，但申請被駁回的動作，可以凸顯民進黨自己沒有能力處理兩岸問題，又不讓在野黨去溝通的蠻橫情形，做為大選的「相罵本」。

據了解，藍營高層曾經私下探詢某位綠營黨政要角放行的可能性，所獲訊息是曾永權部分應該沒有問題，黨內並評估民進黨急於在520前通過修法，主要是擔心前總統馬英九登陸二度「馬習會」的政治影響效應太大，恐怕衝擊總統大選。

藍營方面認為，蔡政府最在意的是馬英九登陸，但也應該不至於給外界全部不可以的印象，因此評估曾永權的部分應會放行，至於吳敦義就不太可能同意，因為吳是卸任副總統，如果吳敦義可以，受理馬英九申請時該怎麼辦？只要吳敦義不被許可，馬英九也就不用遞件，至於曾永權則就可能「沙密蘇（台語優待意思）」。

一般認為，如果最後只有曾永權可以登陸，今年可能仍將只有「海峽論壇」，因為黨內高層認為，如果吳敦義無法親自出席，「國共論壇」就沒有舉辦的意義。

今年「海峽論壇」訂於6月15日在福建省舉辦，以「擴大民間交流、深化融合發展」為主旨，並區分為「青年交流」、「基層交流」、「文化交流」與「經貿合作」等四大主題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/