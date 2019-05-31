吳敦義申請赴中駁回機率高 曾永權則已過管制期

2019-05-31 12:55

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨主席吳敦義向總統府提出登陸中國參加6月18日「國共論壇」的申請案，蔡政府就此案正由內政部邀集陸委會等機關進行聯審，蔡英文總統今天上午受訪表示，內政部依兩岸人民關係條例正在聯審，看聯審最後決定。據悉，由於總統府已將吳敦義出境管制期自今年520之後延長2年，基於吳目前仍是涉密管制人員，吳敦義被內政部聯審會駁回的機率頗高。

至於曾任總統秘書長的國民黨副主席曾永權也要登陸參加6月16日的「海峽論壇」，由於曾永權的出境管制期已在520屆滿，曾永權將可登陸中國。

目前傳出國民黨透過管道不斷溝通，盼可讓吳敦義率團參加國共論壇，總統府仍正式予以駁回，不過，此案目前內政部仍在聯審會議階段，尚未做出駁回與否的正式決議。

總統府發言人張惇涵今天中午受訪表示，有關吳敦義申請登陸參加「國共論壇」一案，目前正由內政部邀集陸委會等機關進行聯審，在聯審會做出決議後，就會發函告知吳敦義。

被詢及蔡政府是否將駁回吳敦義的申請？張惇涵僅表示，目前還在聯審階段，這要尊重內政部的審查。

至於曾永權先前也申請登陸參加海峽論壇，是否核准放行？張惇涵說，曾永權在520之後，已不是涉密管制人員，因此不必再向總統府提出申請。

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