郭嗆小英 財經女神怒：叫鴻海員工上凱道就贏韓導了

2019-06-03 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今（3）日召開記者會談美中貿易戰，稱總統蔡英文是「盲目的樂觀」，以台商回流金額麻痺大眾。正妹財經專家胡采蘋對此評論：「叫鴻海員工全體上凱道就贏韓導了啦，用罵總統麻痺自己的怕也不是辦法。」

郭台銘今天在會上表示，不知道總統蔡英文「是好傻好天真，還是好壞好故意」，外資撤出台灣、台幣大貶就算了，台灣作為美中貿易戰中的必爭之地，呼籲蔡應以國安等級召開安全及經濟國是會議，而不是以台商回流金額麻痺大眾。

但當記者詢問郭董的答案，郭台銘居然回覆，他不是總統。前立委林濁水還對此斥道，「候選人不是靠提方案爭取選票的嗎？他這算是那一門子的候選人？」

胡采蘋晚間發臉書要郭董別用「罵總統」的方式麻痺他的害怕，動員鴻海員工上凱道造勢贏韓國瑜還比較實際。胡在文中照樣造句調侃道：「你（郭）是不是用『罵總統』麻痺大眾『你自己投資中國又不回台灣』的事實」，而這樣的照樣造句太簡單了，「還可以再造一百句，大家就不要再互相傷害惹（了）。」

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