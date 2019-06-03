就是要挺蔡英文！正妹導演哽咽獨白 跨海感動萬人

2019-06-03 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選民調將在6月10到6月14日晚間6點～10點進行，臉書粉絲專頁《辣台妹Wajinpie》也發起活動，邀請民眾錄製支持蔡英文的影片；其中一篇投稿中，一名氣質清秀的留美女學生對著鏡頭侃侃而談，分享她對於蔡英文施政的看法，女學生和婉真摯的闡述勾起了許多人共鳴，一時間在網路上激起了了廣大迴響。影片累積至今已獲萬人按讚，超過2400次分享。

這名女學生叫做林亮君，現在就讀於美國影視名校查普曼大學電影與媒體藝術學院，曾執導過106年度文化部短片輔導金補助的《亡牌前女友》。她在個人臉書上替蔡英文喊冤說，沒有太多人注意到台灣在蔡英文帶領下競爭力提升多少，蔡英文總是默默拼命、默默規劃、默默做吃力不討好的事四處得罪人。

這段不到2分半鐘的影片裡，只有林亮君一人面對鏡頭獨白，一度講道哽咽。她描述自己過去一年來和許多世界各地的人們接觸，經常向朋友們介紹台灣、解釋台灣的處境以及在國際上碰到的問題，她說，「即便我已經講了100遍了，但當再次提到台灣的時候，我越來越感到很驕傲！」，很高興自己是台灣人。

林亮君接著分享日前台灣成為亞洲第一個通過同性婚姻合法時，許多來自世界各地的同學們紛紛轉貼相關新聞，她直言，「那個感覺讓我想要道路上拉著每個人的袖子，跟他們說我來自台灣，我們剛做了一件很棒的事情！」

林亮君接著解釋，蔡英文為台灣做了長期的規劃，包括觀光政策、新南向政策等，降低了對中國的依賴，貿易也愈來愈健康，這次中美貿易戰，台灣的傷害也降到了最低，甚至現在不要給中國做的單也轉到台灣來，讓台灣撿到了紅利。最後她呼籲大家支持蔡英文初選民調，期許未來能繼續有機會告訴自己的朋友，「我來自台灣，台灣是一個很棒的國家」。

影片在網路上瘋傳，感動了一片網友，有網友表示「我也在美國唸書，她說出我所有會講的話，一定要讓蔡英文順利過關，讓我們念完書還有家可以回！！！」、「我今年53歲，不年輕了，但我們是好國好民，我會站出來與孩子一起！」、「支持蔡英文的人可以拿出來自豪的事就是這樣紮實的內容，而不是說不出個所以然來空泛的口號」。

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