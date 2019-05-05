辣台妹硬起來！蔡英文：2020選舉保衛台灣主權獨立

2019-05-05 19:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天下午至新北市板橋區北極宮、福安宮參拜，她致詞談到，2020選舉是為了保衛台灣主權獨立，讓自由民主可以繼續的關鍵選舉，國家的底線她一定會守住，堅持台灣人的尊嚴。

蔡英文抵達現場時，民眾熱情夾道歡迎，沿途高喊：「挺小英、顧台灣！」蔡英文也逐一與排隊等候的民眾握手、拍照，展現親和力。

蔡英文指出，近年中國對台灣的文攻武嚇不少，飛機、軍艦繞台，「這麼多壓力，蔡英文有沒有退讓過？」她自認不是說大話的人，但是國家的底線，她一定守得很緊，堅持台灣人的尊嚴，堅持主權獨立，堅持民主生活的方式。

蔡英文談到，台灣海峽中線是確保台海和平最重要的那條線，如果蓄意越過，意思就是準備要破壞台海和平，前陣子中國軍機就越過台海中線，台灣全面戒備 ，她告訴空軍及國防部長嚴德發，下一次若中國再蓄意跨越中線，我軍一定會強勢驅離，「我們一定要守住海峽中線，才能守住兩岸和平」。

蔡英文表示，2020選舉是為了保衛台灣主權獨立，讓自由民主可以繼續下去，或是要走向一國兩制、被併吞那條路？2020是非常關鍵的選舉，她呼籲民眾相信台灣、相信民主，唯一的選擇就是蔡英文。

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