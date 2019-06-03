叫爸嗎？ 鄭聚然維基百科被惡搞「館長兒子」 網友笑翻

2019-06-03 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨苗栗縣議員鄭聚然與「館長」陳之漢的「叫爸」之爭持續劃下休止符？鄭聚然今（3日）先發聲明嗆館長「把『臭錢』收回去」，還下戰帖要「直播踢館」；館長事後回嗆：「你甚麼咖？」最新發展則是，鄭聚然的維基百科被改成「館長的兒子」，網友見狀全笑翻，笑說要鄭聚然趕快叫館長一聲老爸。

苗栗縣立南庄國中接受中國酒商捐助營養午餐60萬元費用，但因捐贈儀式上應對方要求而遮蔽布條上的「中華民國」字樣，引發外界質疑遭受統戰；鄭聚然於議會公開表示，「不管什麼統戰，只要誰給我錢就是爸媽！」引發社會輿論撻伐，總統蔡英文也出面對此事回應，強調無法認同。

館長對此承諾捐款南庄國中60萬，還揶揄鄭是自己的私生子，事後要求鄭自稱賣國賊就好；鄭今發聲明再槓館長，痛批他無知又沒文化，捐錢只為炒作自己網紅事業賺「髒錢」，還嗆聲「我願意上他直播踢館，給他好好上一堂『如何認識苗栗』課」；館長則在臉書回擊「不知恥近乎神勇？現在又嗆我我是臭錢？天啊！國民黨沒有下限？還要上直播？你甚麼咖？」

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」貼出一張照片，發現鄭聚然的維基百科介紹被改成「第19屆（現任）苗栗縣議員，為中國國民黨黨員，亦為知名實況主陳之漢之『義子』」。許多網友見狀笑歪，紛紛留言要鄭聚然趕快叫館長一聲老爸，「怎麼不改成逆子？」、「一個議員做到這樣也真不值」、「真的，哇...真好，60萬一個議員兒子。」、「快點叫館長老爸啊」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法