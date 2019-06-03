回應郭台銘 蔡英文：不說大話也不用威脅恐懼動員

2019-06-03 19:33

〔記者蘇永耀／台北報導〕角逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘批評蔡英文總統未能正視美中貿易大戰對台灣的衝擊，蔡英文今日透過臉書回應，要帶領國家因應變局，她「不說大話，也不用威脅恐懼動員」，「審慎評估，完善因應」。

郭台銘表示，總統蔡英文現在是盲目的樂觀，5月外資撤出台灣，新台幣大貶，股匯雙創，如果政府不密切理解中美在此關鍵時刻所採取的行動背後的意義，台灣只能任由自生自滅。他敬告蔡總統不要還在用台商回流的金額麻醉大眾，請即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議，避免台灣在中美爭端中被犧牲。

對此，蔡英文也透過臉書回應說，在美中經貿衝突這種特殊的時刻，產業實力遠比單純的貿易協定來得重要。要帶領國家因應變局，必須要居安思危、有備無患，長期布局也比臨時抱佛腳來得重要。

蔡英文認為，台灣能在美中貿易戰下，維持相對穩健的總體經濟表現，原因只有一個，就是「我們預先判斷、做好準備」。

她並強調，郭台銘可能沒注意到，其實，從去年起，她已經召集多次「對外經貿戰略會談」，甚至召開「國家安全會議」，因應美中貿易戰衝擊，我們的行動綱領也正在落實中。

蔡英文還說，根據美中經貿衝突不同階段的發展，國安單位和行政部門緊密合作，已嚴謹推估產業、經濟可能受到的衝擊，也採取了應對的方案。

對於應對方案，總統也羅列過去所提出的內容，包括政策引導及單一窗口，搶台商回台投資潮；強化國際鏈結，打造新南向產業鏈；多管齊下，強化台灣整體經濟體質，她認為，清楚而有決心的整體產業政策，是台商回流踴躍、外資加碼投資的關鍵因素。

面對全球經濟情勢挑戰，蔡英文說，她不說大話，也不用威脅恐懼動員。審慎評估，完善因應，我們每一天都用最完善的準備面對挑戰。文末還強調「有準備就不必驚慌」、「歡迎郭董事長一起努力」。

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