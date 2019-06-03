柯P未發敬老金 侯友宜評「0分」

2019-06-03 12:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市議員何淑峯今天在議會質詢指出，新北市的敬老卡無法搭乘計程車，台北市及桃園市都做到了，侯友宜零補助等於「0分」，對此，侯友宜回應，台北市長柯文哲沒有發放敬老金，柯也「0分」。

何淑峯表示，台北市敬老卡搭乘計程車，原先100元以下補助16點、以上補助32點，現在不分車資單趟皆補助50點；桃園市100元以下補助36點、以上補助72點，新北目前無法搭乘計程車，她頻頻追問，「市長你願意承諾補助嗎？」並呼籲「愛心不要落人後」。

侯友宜回應，柯文哲未發放敬老金，且台北市政府的財源較充沛，新北市每人平均預算不到4萬元，台北市的人均預算為6萬元，難以相提並論。

何淑峰認為，敬老卡開放搭乘計程車只是擴大使用範圍，與財源沒有直接相關，也不會造成預算排擠，只是讓愛心卡的使用更細膩、多元。

何淑峯比較台北、桃園及新北3位市長，並指侯友宜「人模人樣」，「柯P抓抓頭、燦哥現在比你胖，你最棒、你最標準，你的愛心也不會落人後，對不對？」她說，「你補助0點，我也給你0分，新北侯sir 0分。」

侯友宜則說，柯文哲敬老金沒發，他也0分，他有錢又沒發，就是0分。對於敬老卡擴大使用，他允諾回去再研議評估。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法