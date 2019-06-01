韓國瑜今誓師 賴清德：應清楚回答國家認同

2019-06-01 10:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選進行中，將於6月10日開始進行民調，前行政院長賴清德今天上午召開記者會，希望支持者能夠在民調中給與他支持。被問到民進黨團總召柯建銘說，要將他列入民進黨不分區立委第一名，賴清德表示，初選已經進入關鍵時刻，這時候有任何說法，都對候選人不公平，也會造成干擾，希望大家注重選舉公平性。

至於今天韓國瑜到台北誓師，賴清德希望活動順利，結束後也可以順利把群眾帶回家，韓國瑜也必須回答，國家認同方面，到底贊不贊成習近平說的九二共識就是一中原則，沒有表述中華民國的空間。過去兩蔣反攻大陸，中華民國是存在的，中華人民共和國不存在，今天不管是被動統一、併吞，中華民國都不存在。如果韓可以清楚回答，這個活動會更有意義。

賴清德表示他有信心打敗國民黨，被問到黨內對手、蔡英文總統，賴清德回應，他更有能力打敗國民黨對手，民進黨面對這場大局，要贏得勝利，一定要推出最強人選，現實上的妥協，不足以成就勝選。希望民進黨支持者，一定要謹慎看待這點。

賴清德說，他跟韓國瑜和柯文哲比起來，治理能力更勝於他們，希望最後十天，電話民調可以大聲喊出，堅定支持賴清德。

對於傳出有人在大規模蒐集手機電話，賴清德說，手段要正當，民進黨才能取得國民信任，所以大規模蒐集手機的狀況，希望當事人要對外說明，民進黨中央也要去瞭解。

民進黨主席卓榮泰昨天希望兩位候選人，可以「一個顧國政、一個顧大局」，賴清德解讀，大局就是總統大選，希望他打選戰的時候，總統可以專心拚國政。

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