立院三讀 媒體報導自殺方法及原因最重罰百萬

2019-05-31 22:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為落實自殺防治，立法院今天三讀通過「自殺防治法」，明定通過宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載教導自殺方法，或詳細描述自殺個案之自殺方法及原因，以及足以助長自殺之情形，違者最高處100萬元罰鍰；各機關、團體相關人員對自殺行為人及其親友之個資應予保密，無故洩漏者處6千元以上6萬元以下罰鍰。

三讀條文規定，通過宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載下列事項：

一、教導自殺方法或教唆、誘使、煽惑民眾自殺之訊息。二、詳細描述自殺個案之自殺方法及原因。三、誘導自殺之文字、聲音、圖片或影像資料。四、毒性物質或其他致命性自殺工具之銷售情報。五、其他經中央主管機關認定足以助長自殺之情形。

廣播、電視事業違反前條規定者，由目的事業主管機關處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次處罰。其他宣傳品、出版品，網際網路或其他媒體違反規定者，由直轄市、縣市主管機關處負責人及相關行為人新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並得沒入前條規定之物品、令其限期移除內容、下架或其他必要之處置；屆期不履行者，得按次處罰。

此外，為了保障自殺行為人以及其親友，三讀條文明定，各機關、學校、法人、機構、團體及相關業務人員執行此法相關業務時，對自殺行為人及其親友的個人資料應予保密，不得無故洩漏，違者可處6千元以上6萬元以下的罰鍰。

為加強自殺防治，三讀條文明定，中央主管機關應設跨部會自殺防治諮詢委員會，以促進政府各部門自殺防治工作的推動、支援、協調及整合；中央主管機關應擬定全國自殺防治綱領，報行政院核定後實施。

三讀條文規定，中央主管機關應建置自殺防治通報系統，供醫事人員、社工人員、長照服務人員等，於知悉有自殺行為情事時，進行自殺防治通報作業，通報人之身分應予保密。

民進黨立委吳玉琴三讀後發言指出，我國自殺人數自民國83年逐步上升至95年高峰，我國於94年成立全國自殺防治中心。近年新聞媒體對自殺事件不當報導及網路流傳各種錯誤訊息，釀成部分高風險群體模仿行為，這次修法也建置了自殺通報系統，讓自殺通報於法有據，不會擔心個資洩漏疑慮。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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