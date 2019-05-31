國民黨提案恢復台北市敬老金 林亮君打臉應曉薇：還加碼

2019-05-31 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕由於台北市議會國民黨團提案，重新發放已遭取消的重陽敬老金，使得敬老金議題再度受到市民檢視。國民黨議員應曉薇表示，國民黨只是要恢復發放，至於提案內容則完全參照過往的標準並沒有更動，不過，遭台北市時力議員林亮君引用台北市社會局的資料打臉。林亮君指出，國民黨不僅要恢復還要加碼，質疑這是「政策買票」。

日前國民黨團主張年滿65歲至75歲長者每人1500元，75歲至未滿85歲每人3000元，85歲至未滿99歲每年5千元，99歲以上人瑞每人1萬元及禮品一份。應曉薇表示，柯文哲任內取消自1987年開始發放敬老金的制度，而國民黨提案只是要恢復本來敬老金的發放，至於提案的內容完全參照過去市府的作業基準，沒有更動。

「然而，真的是這樣嗎？」林亮君在臉書上表示，根據社會局的資料，1996年開始一直維持「70歲以上長者每年1000元」，直到2013年前台北市長郝龍斌，因選舉考量全面加碼，將1000元上修到1500元，並細分級距，「導致發放支出從2012年的2.5億元暴增到2013年的6.27億元。」

對照此次國民黨提案與社會局資料，兩者明顯不符，原先「80至89歲長者發放2000元」的級距被刪除，並以「75至85歲長者發放3000元」以及「85至98歲長者發放5000元」的級距替代。

林亮君指出，「現在，國民黨團的提案不僅要恢復敬老金的發放，還要再更進一步加碼發更多錢。」對於國民黨表示，重陽敬老金是對老人的尊重，而非政策買票，林亮君表示，「那為什麼要一直不斷往上加碼，越給越多呢？」

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