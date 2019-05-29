反對恢復敬老金 北市時代力量議員提出3訴求

2019-05-29 17:24

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會法規委員會今上午討論「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，結束後時代力量議員林穎孟、林亮君、黃郁芬召開記者會說明3項訴求，強調沒有評估就沒有立法，時代力量反對違法的自治條例、反對齊頭式發放敬老金、健全軟硬體長照系統建立永續的長照制度。

議會國民黨團提案「重陽敬老金致送自治條例」草案，日前國民黨獲民進黨議員支持，議會大會一讀通過此草案，法規委員會今進行二讀會前之審查，將延至下週逐條審查。

時代力量黨團總召林穎孟提出，自治條例屬法律範疇，需依《地方制度法》第72條、《財政收支劃分法》第38-1條以及今年4月通過的《財政紀律法》第5條中皆有明文規定，只要有增加財政負擔，應在事先籌妥經費或於法規內規定相對收入來源，但敬老禮金自治條例並沒有將收入來源納入評估，她要求等評估報告、財源設計出爐後，再進行討論。

黃郁芬表示，時代力量不是反對長者福利，但社會局已有相當多的長者福利制度，如今參加的長者人數皆有成長趨勢，代表鼓勵老年人出門活動的政策逐漸有成效，雖政策預算超過敬老金發放額度，不過長照福利政策需建立的應是長者健康生活，這種福利措施才有效。

至於有議員認為，給敬老金才能讓長者選擇自己的福利，黃郁芬認為，敬老金並不是健全的長照系統，公共資源以送禮物的思維執行幾乎等同政策買票。

林穎孟呼籲市議會審查務必審慎討論，強調沒有評估就沒有立法，時代力量反對違法的自治條例、反對齊頭式發放敬老金、健全軟硬體長照系統建立永續的長照制度。

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