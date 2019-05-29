北市重陽敬老金 民調：過半民眾支持取消發放

2019-05-29 14:08

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長柯文哲曾因大砍重陽敬老金惹議，最近議會國民黨團提出台北市重陽敬老禮金致送自治條例草案。北市政府研究發展考核委員會調查顯示，高達57%的民眾支持取消發放重陽節禮金、不支持率則是28%。此外，約6成受訪者認為，取消一般老人重陽敬老金，並將預算放到老人需要照顧項目才有意義。

北市社會局長陳雪慧與台北市研考會主委余家哲今天上午召開記者會，公布1份針對北市老人社會福利所做的民調。民調顯示，高達6成受訪者支持取消一般老人重陽敬老金、把預算放到老人需要照顧項目。受訪者認為，取消重陽敬老禮金後，本來的經費應優先放在醫療照顧（33%）、長期照護（14%），以及日間照護（11%）等老人福利上。

調查也顯示，受訪者中僅有4成7知道敬老卡，在複選知道可使用項目的情況下，前3項分別是公車（57%）、捷運（46%）、敬老愛心計程車（12%）。65歲以上受訪者裡，8成2敬老卡有使用經驗、1成7沒有，使用項目以公車、捷運等交通工具為大宗。

陳雪慧說，齊頭式福利津貼在專業上排很得後面，應該將錢省下來，先建置民調呈現出的醫療照顧、長照、日照、居家等部分。社會局反對齊頭式重陽敬老禮金發放的立場到現在都沒改變。她認為，議會未來若通過此提案，對社會局預算排擠非常大，如果真的開倒車，對社會福利專業也是很大的傷害，因此社會局不希望發放一次性齊頭式津貼。

研考會指出，這份調查在5月20日至23日晚間進行，訪問對象為1212名18歲以上台北市民；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.81個百分點以內。調查方式是以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。

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