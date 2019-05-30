漢光演習》女砲班亮相！重砲射擊火力兇猛

2019-05-30 12:05

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕國防部「漢光35號演習」實兵演訓進度第四天，今日屏東滿豐靶場進行「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」，軍方各式武裝共發射1萬4千發砲彈，場面相當震撼！受矚目的是，M110A2自走砲一個全女性官兵的砲班也在此次亮相，她們克服訓練時的重重難關，並在演訓時發揮優異表現。

女砲班官兵表示，女砲班成員雖可能比男生辛苦，因為體力可能不如男生，但仍會透過單槓、跳繩等多種訓練提升肌耐力。而此也證明，在實戰時，全女性官兵一樣可以投入戰鬥，縱使實戰時心情難免緊張害怕，能可透過多次練習克服。

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