沒瘋也「被精神病」！促轉委員揭開玉里療養院黑歷史

2019-05-29 22:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會委員彭仁郁今日在台灣大學演講「重拾社會信任歷史記憶與心理療癒」談及，在威權統治時期，有些人只是心理崩潰，就被當成精神病，有精神徵狀的政治受難者，當時會被送到玉里療養院，在那個年代說不定還有「被精神病」的情況。

彭仁郁指出，在關押期間有出現精神徵狀的人，會被送到玉里療養院，當然不知道是否真有患病，有些只是被關心理崩潰，卻被當有精神病，究竟玉里療養院早期怎樣對待精神病患，這個目前缺乏研究，有沒可能有「被精神病」狀況。

彭仁郁亦提及，有一位當年就讀台大外文系的Z伯伯，當年在成功嶺受訓，只是認為蔣中正應該效法孫中山精神，就被當局注意及抓去審訊。

Z伯伯後來回來念書，同學都不再理他，有一個說法是腳筋曾被剪斷，Z伯伯還出現一直重複言詞的「多語症」症狀，晚年無法再清楚交代口述歷史。

Z伯伯兒子接受促轉會訪談時表示，我爸以前大學念外文系，可能想成為文學家，但夢想現在已經不可能再實現，而哥哥、姊姊因為父親精神疾病的關係，已經不可能結婚成家，「他們的人生不可能再回來了！」

此外，彭仁郁也分享個人「政治啟蒙」經驗，她表示，1991年春天她在台大修王文興教授的課，進入文學院大堂突然看見白色幡布，有一張一張黑白照片放在那邊。

她仔細一看，才知道政治暴力、國家暴力曾經進入台大校園，這對從小信仰中華民國的她而言「非常震撼」，當時有一種被強烈背叛的感覺，幾乎要打倒自我認同。

彭仁郁提及，台灣解嚴30年，大家以為政治暴力已經過去，其實還沒有，一些如「都過去這麼久了，為什麼要揭露瘡疤」、「不要沉溺在過去要向前」、「受害家庭只是想要賠償」錯誤迷思仍然存在。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法