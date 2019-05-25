白色恐怖客死異鄉67年 Avali終於歸返南投故鄉安息

2019-05-25 17:23

〔記者李欣芳／台北報導〕客死異鄉67年後，布農族政治受難者Avali Islituan（伍保忠）終於在今天歸返他所生長的部落，在故鄉的土地安息。促轉會代理主委楊翠、專任委員彭仁郁與兼任委員'Eleng Tjaljimaraw（高天惠）專程到南投縣信義鄉東埔教會，參加告別禮拜與葬禮，代表政府向Avali的家屬與族人致意。

楊翠在告別禮拜上向東埔部落族人說明，Avali（伍保忠）足足被羈押了5個月18天，但因為在看守所生病過世，判決不受理，反而在歷史中被抹除身影，連遺骨也長期流落他鄉。

「在白色恐怖時期，有多少部落族人，像Avali（伍保忠）這樣，原本可以有大好的人生，有溫暖的家庭，卻被國家逮捕、審判，關入監獄，失去了一切，包括他的生命，最後連遺骨都流落他方，無法回家。」楊翠說，她希望讓能回家的早點回家、能相聚的早點相聚，靈魂也能早些安頓，促轉會肩負轉型正義的推動責任，所以檔案必須要先揭露，要讓歷史真相大白，讓受害者獲得清白，得到平反，讓傷痛者得到撫慰，才能真正走向和解。

楊翠進一步表示，至於Avali（伍保忠）這個案件，促轉會已針對他在羈押審判過程中，是否出現違反自由民主憲政秩序與公平審判原則情況，進行調查；另一方面，也會持續從浩瀚的史料中，繼續打撈，並不會讓這件原住民政治案件就如此結束。

促轉會表示，以Avali（伍保忠）涉及的台灣民主自治同盟台中地區案（一般稱大甲案）為例，全案多達32名的被告，7名當事人遭槍決，其中不乏著名的教師與學者，伍利、洪成及伍保忠在之中並不特別顯眼，也因此他們的原住民族身分過去也幾乎不曾被提及。而當促轉會確認他們的身分別、調閱檔案瞭解他們從被捕、偵訊、審判到最終的處遇後，才發現伍保忠的布農族身分連同他的屍骨竟已埋藏了60多年。

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