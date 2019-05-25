國民黨當年校園監控 促轉會完整揭密

2019-05-25 10:40

〔記者李欣芳／台北報導〕威權時代的國民黨，由於黨國一體，對校園展開嚴密的政治偵防與監控，根據促轉會掌握的檔案及相關資料顯示，國民黨政府自1949年遷台以來便持續強化對各大專院校的控制，1950年代透過國民黨中六組指揮，執行第一線的政治偵防；1970年代擬定春風計畫，以多種手法「維護校園安定」；1983年起以秘密會議形式密集在國民黨的北區知識青年黨部召開校安會報。

促轉會針對國民黨當年校園監控完整揭密，促轉會表示，透過政治檔案的徵集與解密，我們得以窺見當年黨國體制運作的樣貌，不過，有關「黨」佈建、監控或動員細節仍不得而知。

促轉會在臉書指出，為了防範匪諜滲透、並將青年學子打造為政治動員的基礎，國民黨政府自1949年遷台以來便持續強化對各大專院校的控制。教育行政系統、情治單位或「黨」，在威權統治時期的校園政治偵防上，各自扮演重要角色。隨著國民黨的組織改造，「黨」與機關在校園監控的方法、強度也持續調整。

促轉會指出，在1950年代，有關大專院校的政治偵防，主要由「黨」負責。精確而言，國民黨中央委員會第六組（簡稱中六組）主導政策、彙整情資，並指揮知識青年黨部在各校組成「反共鬥爭研究小組」，執行第一線的政治偵防。相形之下，情治機關只是配角；既無法「公然」進入校園、也無權直接聯繫知識青年黨部。

不過，到了1970年代，為因應國民黨組織重整，並降低業務分散的行政成本，由情治機關草擬的「加強大專院校保防工作計畫」（春風計畫）因此登場，並在1972年，校園保防的業務重心正式移交教育部及情治機關。 「黨」的角色看似退居幕後，卻從未自第一線的偵防工作上抽手。當時的國民黨除了持續參與「春風計畫」的機密會議，或將各式「敵人」造冊、彙送情治單位參酌處理，還會透過其他方式「維護校園安定」。

促轉會表示，以1983年起密集召開的「校園安定工作會報」（校安會報）為例，雖然是教育部主責，但考量到官署「人多且雜，新聞記者來來往往」，實際的會議大多在國民黨的北區知識青年黨部祕密舉行。國民黨當年運用各校的行政資源發掘、培植優秀的社團幹部，並協助這些「優秀同志」或「黨友」順利當選社團負責人。

促轉會指出，為避免莘莘學子遭受「陰謀份子」利用，青工會、救國團也負責蒐羅各校「能寫能講」、「辯才無礙」等可供運用的師生名單，並以出版或舉辦講座的方式形成擁護政府、打擊黨外勢力的「輿論」。如1982年由大華晚報社出版的文集《看哪，狐狸已經露出了尾巴！—沉默的大眾，站出來說話》，書中鼓吹團結合作、相忍為國的「沉默大眾」，實際上是青工會召集若干研究生、「發揮集體戰鬥精神」的工作成果。

促轉會表示，當年在文工會協調下，政府也要求媒體配合抵制若干「偏激教授」，企圖透過不採訪、不登稿、不邀請擔任來賓等方式，直接從大眾傳媒（新聞、報紙或談話節目）中抹去異議人士曝光的機會。

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