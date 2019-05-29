促轉會：下半年啟動「監控檔案當事人閱覽計畫」

2019-05-29 11:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會將於5月底揭牌成立一週年，為開放政治檔案、還原歷史真相，促轉會今日宣布下半年將啟動「監控檔案當事人閱覽計畫」，將邀請被監控者、線民來閱讀解密檔案。

促轉會強調，為了進行檔案資訊校正，促轉會將於下半年主動邀請被監控者，甚至可能包括的線民，對檔案中的資訊表示意見。並將輔以持續的研究與比對，來增進對歷史真相的瞭解，並作為未來檔案開放應用的先行準備，今年6月1日也將推出一部「告密者」劇情版影片。

促轉會指出，自去年揭牌成立後，以國發會檔案管理局啟動的「第六波政治檔案徵集」為基礎，積極與各機關協商，希望加速檔案移轉與解密，有重大成果。

此次大量監控類檔案的出土，有助瞭解威權體制運作，促轉會先前已揭露監控體制運作的面貌，會陸續向外發表檔案研究的內容。

促轉會也提及，還原歷史真相不能只靠檔案，國外轉型正義經驗顯示，監控檔案可能存在情治人員或線民記載的錯誤資訊，甚至偏見、誇大等問題，故難以單憑檔案內容來進行歷史評斷。

促轉會表示，未來將持續釐清監控體制的運作面貌，在檔案基礎上，透過調查與研究，逐步還原歷史真相，啟動對於加害體制參與者的責任追究討論，帶動社會的反思與反省，作為未來總結報告的重要基礎。

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