抓耙子隨時監控你！ 促轉會公布「不是自己寫的日記」紀錄片

2019-05-29 11:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日公布「不是自己寫的日記」9分鐘政治檔案紀錄片，呈現過去一年來，協調政治檔案加密、解密、移轉的成果，並透過被監控者閱讀「告密者」為自己所寫的檔案，回顧台灣校園充斥「抓耙子」的恐怖年代。

促轉會指出，「不是自己寫的日記」記錄1980年代在校園被監控的當事人，在今年4月底閱覽監控檔案的過程，這是政府首度對當事人揭露，極具重要歷史意義，也是還原真相重要一步。

紀錄片中3位主角，當年皆因接觸大學異議性社團，成為當局監控對象。曾因政治案件繫獄的楊碧川出獄後，在諸多大學社團擔任台灣史講師，被監控期間長達20年，因而留下大量檔案。

另一名被監控者謝穎青，他於台大法律系畢業後，監控持續到入伍後未曾間斷，服役期間的書信也被完整記錄；林國明於台大社會系就讀期間，社團活動與校園參與等活動紀錄均載於監控卷中。

林國明在影片中指出，包括聚會成員、討論內容，甚至細到工作分工都在報告中呈現，「可見社團的活動規劃都已經被事先預知、上報了」。

至於謝穎青看了檔案後，感慨他的同學、朋友必須鉅細靡遺向上報告一切，「自己的學弟妹，才剛進台大，就莫名其妙的被吸收變成調查局的通訊員」。

當年就讀台大的謝穎青更在檔案中，閱讀自己何以被監控的理由，該檔案載明「台大是全國首屈一指的學府，如果台大的自由學風繼續蔓延下去的話，會危及中華民國的生存。」

楊碧川則在檔案發現，情治單位為監控他，在他家附近買了一間房子，甚至趁他外出時潛入，將書籍拍照、記錄室內格局；他提及，「表示（情治機關）有進來，把你的生活起居整個都拍下了。」

促轉會強調，過去外界對白色恐怖的理解，多聚焦於軍事審判案件，但對監控體制的理解十分模糊，往往流於「人人心中有小警總」或「隔牆有耳」式的警戒。

促轉會指出，已逐步揭露威權政府曾透過教育行政系統、情治與國民黨合作的校園監控工作，例如1983年的統計資料，全國大專校園內的佈建的「抓耙子」人數就超過5000人以上。

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