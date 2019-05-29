爭取雙城論壇發球權 北市議員促替貓熊圓仔請命

2019-05-29 14:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「台北、上海雙城論壇」預定將在6月底、7月初登場，台北市長柯文哲今早受訪被問及若對岸要求說「九二共識」，是否還會出席時，竟說「我不是國民黨，標準應該不一樣」。

今天是柯文哲赴台北市議會市政總質詢第一天，市議員徐弘庭詢問，既然柯上午受訪稱「九二共識」是給國民黨的標準，那中共給他的標準是？柯文哲沒有正面回應，僅說「他們分得很清楚，不同層級不同標準」，而他自己對雙城的層級定義，就是兩岸交流。

對於今年雙城論壇舉辦時間，柯表示，如果有實際跟他們交往過，就會知道他們不拖到最後一秒，你不會曉得。

徐弘庭指出，柯文哲主張「兩岸一家親」，這出自前中國全國政協主席俞正聲，時任中共中央總書記的習近平也說過，柯文哲是台灣第一個引用中國政治人物言論的人，結果意外通過中共考驗，認為「在你身上看到我們講的語言，在台灣還被接受」。

聽到徐弘庭指「兩岸一家親」是他的敲門磚，柯則低聲說「有時候也會矇對」。

針對今年雙城論壇，徐弘庭最後要求，現在大家都覺得柯文哲會往上走，希望能替在台灣出生的「新台灣熊」大貓熊圓仔請命，如果對方繼續卡著不讓圓仔配種，就不去參加雙城論壇，藉此爭取台灣的發球權。

對於議員要求，柯文哲一臉狐疑，不斷詢問身旁官員「誰在卡？這有問題嗎？我不曉得？」「OK，這小事吧？」市府官員則不斷小聲提醒「還是回歸專業解決」。

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