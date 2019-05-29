中方若要求講九二共識？ 柯文哲：我非國民黨，標準不一樣

2019-05-29 11:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲主張「親美日友中」的外交戰略，近半年來先後出訪以色列、美國、日本，接下來將面對6月底、7月初登場「台北、上海雙城論壇」。媒體問柯，若中國要求一定要講「九二共識」，還會去嗎？柯文哲回應，他不是國民黨，所以標準應該不一樣，反正現在開始到6月上旬這段時間開始喬時間。

柯文哲昨晚接受電視專訪時強調，「兩岸一家親」是一個底線，沒有涉及政治層面，就是表達善意，如果連這個都不願意講，像民進黨去中、去蔣化，中國就會不相信你。

柯文哲今早出席活動前受訪再談，對於「專訪中特別提到要中國學蔣經國一樣『慢慢放』，對方能接受嗎？」「昨晚的講稿是中國有審核過的嗎？」等提問，柯文哲表示，我們跟中國還是同文同種，還是希望他可以變好啊。

柯指出，其實他倒覺得比起文化大革命，當然中國還是進步很多，但是好可以更好，蔣經國時代的處理方式，雖過程中還是有些吵吵鬧鬧，至少要比韓國的轉型，還是好多了。

柯強調，這是他個人的想法啦，那5個互相，最後面加一個互相諒解，真的很重要，有時候就是我知道他有困難、他也知道我們有困難，這很重要。至於最後會否不能成行，柯重申，「我們先表達我們願意去，這是城市的交流，就是這樣。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法