到底選不選？ 柯文哲：9/17前決定就可以了

2019-05-28 21:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰升溫，但台北市長柯文哲對於何時表態，卻是從6月又延後到8月，昨天赴議會備詢，被問及是否8月宣布，甚至馬上回答「不會」，還反問議員，「你相不相信，我真的舉棋不定」。

柯文哲今天晚間接受東森新聞51頻道《阿北真心話》專訪，面對主持人吳宇舒步步逼問，他最後才鬆口，「9月17日（登記參選總統最後一天）前決定就可以了。」但隨即又補充，那天沒有宣布，過了就過了。

聽到高雄市長韓國瑜提出週一到五當市長、六日選總統的構想，柯文哲呵呵笑說，「真正上班哪有分上班下班」，像他每天早上7點半一路到上班到晚上12點都還在跟幕僚傳LINE，「是責任制」。

主持人吳宇舒提問，韓國瑜表態願參加初選，被批評是「落跑市長」，未來他是否也可能面臨相同困境？柯文哲沒有正面回應，僅說這不是一個正常國家應該有的現象，正常國家選連任選輸的很少，但2018年可以發現，整個台灣已經變成海嘯政治，一大堆人都被淹沒了；他還自嘲，「我沒有被滅絕已經算是很厲害了。」

對於是否後悔去年只有花15天選連任？柯文哲苦笑說，「沒有錢啊！」但當主持人進一步問，是否因此才猶豫要不要選總統嗎？他再度端出標準答案，「這不是一個正常國家該有現象」，也不是說小英做不好啦，而是說現任總統滿意度有40％以上，選連任垮掉的很少。

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