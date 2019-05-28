喊話「民主可以慢慢放」 柯文哲：要給中國鼓勵

2019-05-28 22:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲主張「親美日友中」的外交戰略，近半年來先後出訪以色列、美國、日本，接下來將面對6月底、7月初登場「台北、上海雙城論壇」。柯文哲今晚接受東森新聞51頻道《阿北真心話》專訪時強調，「兩岸一家親」是一個底線，沒有涉及政治層面，就是表達善意，如果連這個都不願意講，像民進黨去中、去蔣化，中國就會不相信你。

柯文哲指出，表達善意是很基礎的，這也不是深水區，「也是和中國大陸說，在中國歷史上，人人有飯吃的歷史上沒有幾次，但你們可以更精益求精，好可以更好」。

柯P還說，像他們可以參考故總統蔣經國「慢慢放」，畢竟民主也不是一次就可以民主，但可以往民主自由的方向前進，所以有時候要給他們鼓勵，中國不是北韓，而是往新加坡方向移動。

「像以前文革，是北韓放大一百倍，現在是有點像新加坡，至少不是北韓」，柯文哲認為還是有進步，就是要鼓勵中國往正面的方向前進，「不然你希望它變成北韓嗎？」

柯文哲對於蔡政府的兩岸政策，直言這就叫做「滑坡效應」，一開始沒有弄好，後來就越來越僵，現在就無解，也不知道該怎麼辦。他說，蔡英文總統當選的時候，中國還在聽其言觀其行，結果雙十文告後，就越來越差。

至於兩岸重啟協商的機會高嗎？柯文哲說，就像自己在美國考65分，日本80分，中國大陸55分，雖然不及格，但至少給我補考的機會，55分也可以談話。就像我不喜歡也可以和你做生意，互相諒解，「我知道我不喜歡你，但很不幸你就在我隔壁」，還是要講話，生意還可以做啊。

談到美中對抗，柯文哲說，這次訪日最大啟示就是日本和我們一樣，所以自己都和眾議員說，以後我們都保持密切聯絡，「有答案可以參考一下」，等於就像是「共同筆記」，拿來參考就比較省力。

柯文哲強調，「親美日友中」是國家戰略，不會輕易變動，還是要和中國講「你要諒解我」、「我沒有辦法啊」。

主持人吳宇舒提問，馬英九過去也曾主張「和中、友日、親美」，這和「親美日友中」有何不同？柯文哲解釋，國民黨的問題是買辦文化，人家生氣的不是不可以和中國做生意，而是為什麼吃香喝辣的永遠都是你們，還是要以人民福祉為優先考量。

柯文哲自認優勢是沒有包袱，沒有甚麼給人家箝制的，比較自由，因為鴻海集團董事長郭台銘有80萬員工在中國，現在也是在看郭董怎麼應付。

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