去年曾承諾東環段2021年可動工 柯P如今坦言沒辦法…

2019-05-16 15:44

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今上午前往台北市議會進行專案報告，去年柯文哲曾允諾捷運環狀線東環段可在2021年前開工，如今卻表示卡在環評，沒辦法在2021年前開工。

台北市長柯文哲今上午進行專案報告，國民黨議員李明賢質詢時，詢問柯捷運環狀線進度，並問行政院長蘇貞昌說南北環段今年底可動工，為何市府的報告是2021年工程招標才施工？柯文哲強調：「我的才對，蘇院長講得太急。」

李明賢表示，去年柯文哲在選舉期間，曾提出東環段2021年動工，現在是否還是一樣的時程，能再承諾2021年動工？柯文哲則坦言沒辦法，主要是卡在環評，但台北市政府已將交通建設當作第一優先，將會優先處理。

議員高嘉瑜在質詢時，也表示捷運東環段對解決內湖交通問題相當重要，追問柯文哲東環段何時能夠動工？捷運工程局長張澤雄僅表示，需先爭取到行政院核定。高嘉瑜強調，柯去年允諾2021年動工，還說10年內可以完工，如今在報告內卻對何時動工隻字未提，為何當時敢畫大餅，現在卻不敢再承諾，問題出在哪裡？

捷運工程局長張澤雄說，需待交通部、行政院審議。柯文哲表示，核定後2年內可開工，不過這是台北市重大工程會和交通部溝通，請中央加速處理。

高嘉瑜質疑，為何現在無法給確切動工的時間，是卡在哪裡？是否為中央對此有意見？柯文哲則表示，這個案子雙方都有共識，目標是2021年前動工，但張澤雄則說：「我們的目標是2021年前爭取行政院核定。」

面對高嘉瑜的持續追問，柯文哲說，捷運線工程每三個月會進行報告，將會再check時程。

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