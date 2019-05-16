六都議員PK》水準高？ 藍民代批：柯P想選總統搶曝光

2019-05-16 16:59

首次上稿 15:50

更新時間 16:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台北市長柯文哲今稱台北市議員水準比較高，國民黨高市議員李雅靜反批柯文哲說話無厘頭，心中所想正是自身反照，想選總統找話題曝光。

國民黨高市議員李雅靜認為柯文哲說話無厘頭，北市府與高市府都是一樣的，議員做得事也相同，監督與相互扶持，若他覺得別人素質不好，他自己的素質也好不到哪裡去，兩者沒有什麼不一樣。

李雅靜表示，每個人看人角度不一樣，她尊重柯文哲的說法，因為柯文哲怎麼看別人，自己就是相同素質，也好不到哪裡去，柯文哲覺得我們好，我們也會覺得柯文哲好，說別人不好的同時，其實就是在講自己不好。

至於柯文哲是否失言，李雅靜認為社會會公評，她是平常心看待，不過柯文哲已經否定全國除了台北市以外所有認真議員，等於是得罪了全國除了台北市以外的議員。

為韓國瑜緩頰 李雅靜：平時都正經八百

李雅靜認為，每個人都很認真，但認真的事情不一樣，就像柯文哲認真想要選總統，找話題增加曝光度，可是別人不一樣，她認真在監督市政、推動建設。

李雅靜也為市長韓國瑜緩頰，她說，韓國瑜平時受訪正經八百，議員質詢問題應該為了百姓，不要挑釁、泛政治化，尤其在議會殿堂上，議員與市長都應該端正視聽、嚴肅看待。

至於她對韓國瑜打幾分？李雅靜說，韓國瑜上任不到半年，市政團隊因還在磨合，她打70至75分，韓國瑜本身表現她打90分，因韓國瑜每天拚到深夜，尤其是庶民經濟，過去無人重視，讓人人有飯吃，百姓才能過得好。

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