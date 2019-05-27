王金平：當選後融冰兩岸、啟動二次年改

2019-05-27 21:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕前立法院長王金平為爭取代表國民黨參選明年總統，今下午於苗栗縣白沙屯拱天宮舉辦苗栗王金平之友會成立大會，王向支持者喊話，稱上任後將化解兩岸冷戰關係，使台灣獲得中國支持加入各項國際組織及參與區域經濟，找回「台灣錢淹腳目」榮景；另也將啟動「二次年改」，強調國家財力不是問題，讓軍公教受損權益獲得補償。

王金平先批民進黨破壞九二共識基礎，使兩岸關係陷入冷戰，導致我國外交遭孤立，3年內被5個國家斷交，而參與各項國際組織也遭抵制，使得人民的各種權利都被剝奪。

王金平認為，今年台灣再度被世界衛生大會阻於門外，即便許多國家聲援、美國支持也沒用，因為關鍵仍在於中國的態度，不僅如此，我國欲加入區域自由貿易協定也受中國阻礙，導致國家無競爭力、產業外移。若當選總統將與對岸取得互相諒解，進一步合作，靠著台灣長期拚經濟的經驗與人才等，必能找回「台灣錢淹腳目」榮景。

此外，王金平指出年金改革損及軍公教權益，更使之被汙名化，若當選將啟動二次年改，讓軍公教成員有尊嚴、獲得應有補償，並喊話年輕人不用怕，「國家財力不是問題」，不會損及年輕世代的權益。

另，民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿今也現身，與王金平握手寒暄，引發外界關注。杜僅表示，基於私人情誼才過來打招呼，無關政黨立場問題。

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