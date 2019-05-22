柯P稱總統民調納他好笑 王金平：盼黨中央重新考量

2019-05-22 14:02

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲雖未鬆口投入2020大選，但國民黨總統初選有意將柯納入對比式民調和民進黨對手「三角督」；已表態參選的前立法院長王金平昨天表示「尊重黨中央規劃」，但今天他說，既然柯P認為這很好笑，希望黨中央重新考量。

柯文哲今天上午接受媒體聯訪時對於國民兩黨有意將自己納入民調，直呼「這更好笑，到時候萬一我不選怎麼辦？是不是初選全部重來？」

王金平今天到新生公園棒球場為備戰全國少棒錦標賽的台東豐田國小加油，事前接受媒體聯訪針對黨中央有意將柯文哲納入民調，王金平說：「今天柯P不是說納他進去是個笑話？有這個新的因素出現，希望黨中央重新考量。」記者追問「所以你反對？」王又否認說，沒有反對不反對，反正黨中央要針對事實重新考量。

對於國民黨5人協調小組是否聯繫徵詢初選民調，王金平表示，已收到公文，但自己還沒回應，媒體追問「會反映不要納入柯文哲嗎？」王金平表示，沒有這個講法，只是柯文哲今天已經這麼講，黨中央自己要考量，但柯當然是強的對手。

對於黨內對手，鴻海董事長郭台銘民調明顯上升、高雄市長韓國瑜略為下降，王金平表示，民調就是參考再參考就好，自己的民調也是參考而已，但他一直穩定往上提升，所以重要的是他要繼續努力。

對於黨中央將政見發表改名為「國政發表」，是不是有點偏心韓國瑜？王金平說，沒關係啦，國政發表也是對治國藍圖做一番表述，這也是可以。對於前行政院長賴清德稱民進黨總統初選再改，黨將走向淪喪，王金平則說，自家的黨自己做好就好，不便置評別人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法