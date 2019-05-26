換間學校試試看！王金平：師大人當總統會不一樣

2019-05-26 16:26

〔記者張菁雅／台中報導〕前立法院長王金平今日至台中市參加「我是師大人2019中部大匯聚」，台師大全國校友總會理事長許勝雄希望王金平能擔負起改變台灣的使命，王金平說，他有信心解決台灣的困境，帶動台灣經濟發展。王金平也開玩笑表示，有些人說其他學校的學生當總統後，國家好像不太和平、不太安靜，他相信師大人出來做會不一樣。

王金平以台師大全國校友總會榮譽理事長身分出席這場活動，受到現場校友們的歡迎。

祥和、慈悲、有智慧 許勝雄：台灣需要

許勝雄致詞時表示，台灣現在的環境讓人覺得不再是可以賴以生存、永續發展的地方，因為有太多仇恨、對立，光看名嘴和政黨互相批鬥，都睡不著覺了，台灣需要一位祥和、慈悲、有智慧的人，來扭轉台灣、改變台灣，讓這塊土地真正重新翻轉，他認為王金平負有這項使命。

王金平則表示，他有17年立法院長經歷、6年副院長經驗，希望能像許勝雄所言，以台師大校訓「誠正勤樸」的精神，以及在立法院累積的經驗，解決國家面臨的重大困境。

王金平說，現在國內充滿對立與衝突，他是最有能力團結國內、讓國內一片和諧的人，「不要藍的上來綠的打，綠的上來藍的打」，最後因內耗而降低國家競爭力；另外，他相信以他提出的理念，未來能在他手裡達成兩岸穩定和平。他認為，這些困境都解決後，台灣才能真正繁榮發展。

王金平也開玩笑說，有人說其他學校的學生當了總統後，國家好像不太安定、不太和平，但以師大人的特質，一定會改變國家政治生態的環境，他相信師大人出來做會不一樣。

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