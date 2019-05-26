祕魯前議長訪台會蘇嘉全 籲立院支持委內瑞拉恢復民主

2019-05-26 15:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕委內瑞拉情勢嚴峻，正訪問台灣的祕魯前國會議長、現任外委會主席卡拉瑞達（Luis Fernando Galarreta Velarde）近日受訪時指出，委內瑞拉狀況已經影響整個拉美區域，希望台灣立法院也能發表聲明支持委內瑞拉恢復民主自由，「只要一發聲明，將會影響南美區域對台灣的印象、立場和態度」。

委內瑞拉在今年1月分裂，反對派領袖、國會議長瓜伊多（Juan Guaido）自行宣布就任臨時總統，與現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）都稱擁有合法政權，使委國陷入動亂，政局僵局至今未解，更使動亂雪上加霜。

同樣位於南美洲的祕魯亦受動亂影響。祕魯國會前議長、現任外委會主席卡拉瑞達現正訪問台灣，上週拜會立法院長蘇嘉全時提到，目前秘魯及整個南美洲關切的議題是委內瑞拉，委內瑞拉狀況已經影響到整個區域，因此「希望貴國也能夠發表一個聲明，支持委內瑞拉盡快恢復民主自由」。

對於委內瑞拉政局，我國外交部於1月時已公開表達，呼應美國國務卿龐皮歐發言，強調「台灣與自由的力量站在一起」，後也參與「委內瑞拉人道危機全球會議（Global Conference on the Humanitarian Crisis in Venezuela）」。台灣不僅是亞洲唯一出席國家，也參與捐款50萬美元（約1543萬元台幣）進行人道援助。

卡拉瑞達說，在南美洲知道台灣這筆捐款的人仍然不多，而在南美洲「希望委內瑞拉盡快恢復民主」與「支持馬杜羅政權」兩股勢力的趨勢下，他說，「只要一發聲明，將會影響南美區域對台灣的印象、立場和態度」。

根據卡拉瑞達轉述，蘇嘉全當場回應表示將會和國會立委商談，也會和外交部洽談。卡拉瑞達說，他曾擔任國會議長，了解這不是任何單一個人可以決定的事情，必須透過國會全體和外交部協調。同時卡拉瑞達也強調，「放眼全球，有誰支持馬杜羅政權呢？我們都知道有哪些國家在背後支持，而這樣的支持危及區域穩定，正在犯下歷史性錯誤！」

卡拉瑞達是今年祕魯51位議員挺台參與WHA的連署人之一，更是居間串聯功臣，談及台灣在WHO、INTERPOL、ICAO等國際場域遭排擠，卡拉瑞達直言，排除台灣「對世界是種浪費」。

祕魯國會外委會主席卡拉瑞達（Luis Fernando Galarreta Velarde）訪台，盼台灣立法院發表聲明，支持委內瑞拉恢復民主自由。（記者呂伊萱攝）

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