祕魯前議長訪台會蘇嘉全 籲立院支持委內瑞拉恢復民主

〔記者呂伊萱/台北報導〕委內瑞拉情勢嚴峻,正訪問台灣的祕魯前國會議長、現任外委會主席卡拉瑞達(Luis Fernando Galarreta Velarde)近日受訪時指出,委內瑞拉狀況已經影響整個拉美區域,希望台灣立法院也能發表聲明支持委內瑞拉恢復民主自由,「只要一發聲明,將會影響南美區域對台灣的印象、立場和態度」。

委內瑞拉在今年1月分裂,反對派領袖、國會議長瓜伊多(Juan Guaido)自行宣布就任臨時總統,與現任總統馬杜羅(Nicolas Maduro)都稱擁有合法政權,使委國陷入動亂,政局僵局至今未解,更使動亂雪上加霜。

同樣位於南美洲的祕魯亦受動亂影響。祕魯國會前議長、現任外委會主席卡拉瑞達現正訪問台灣,上週拜會立法院長蘇嘉全時提到,目前秘魯及整個南美洲關切的議題是委內瑞拉,委內瑞拉狀況已經影響到整個區域,因此「希望貴國也能夠發表一個聲明,支持委內瑞拉盡快恢復民主自由」。

對於委內瑞拉政局,我國外交部於1月時已公開表達,呼應美國國務卿龐皮歐發言,強調「台灣與自由的力量站在一起」,後也參與「委內瑞拉人道危機全球會議(Global Conference on the Humanitarian Crisis in Venezuela)」。台灣不僅是亞洲唯一出席國家,也參與捐款50萬美元(約1543萬元台幣)進行人道援助。

卡拉瑞達說,在南美洲知道台灣這筆捐款的人仍然不多,而在南美洲「希望委內瑞拉盡快恢復民主」與「支持馬杜羅政權」兩股勢力的趨勢下,他說,「只要一發聲明,將會影響南美區域對台灣的印象、立場和態度」。

根據卡拉瑞達轉述,蘇嘉全當場回應表示將會和國會立委商談,也會和外交部洽談。卡拉瑞達說,他曾擔任國會議長,了解這不是任何單一個人可以決定的事情,必須透過國會全體和外交部協調。同時卡拉瑞達也強調,「放眼全球,有誰支持馬杜羅政權呢?我們都知道有哪些國家在背後支持,而這樣的支持危及區域穩定,正在犯下歷史性錯誤!」

卡拉瑞達是今年祕魯51位議員挺台參與WHA的連署人之一,更是居間串聯功臣,談及台灣在WHO、INTERPOL、ICAO等國際場域遭排擠,卡拉瑞達直言,排除台灣「對世界是種浪費」。

祕魯國會外委會主席卡拉瑞達(Luis Fernando Galarreta Velarde)訪台,盼台灣立法院發表聲明,支持委內瑞拉恢復民主自由。(記者呂伊萱攝)

