委內瑞拉「革命」失敗？ 檢方：233人涉嫌政變被捕

2019-05-07 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）企圖在4月底發動政變，推翻該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），委國檢察總長薩卜（Tarek Saab）6日表示，政變後到目前為止，已有233人被逮捕、5人死亡。不過，雙方仍在對峙中。

綜合外媒報導，瓜伊多4月30日開始號召群眾顛覆政府，還極力爭取軍方支持；不過這次「起義」很快就宣告失敗，有25名叛亂份子在巴西大使館避難。薩卜6日接受媒體訪問時批評瓜伊多試圖血洗國家、侵犯人權，推翻合法政府，目前薩卜已發出18張拘捕令，不過他並未透露名單上中有誰，只知身分包含軍官和人民。目前有5人因涉及參與政變死亡、233人被拘捕，官方和反對派仍持續對峙中。

另外除了瓜伊多，委國政府曾在2日表示，將緝拿另1名反對派領袖羅培茲（Leopoldo Lopez），48歲的羅培茲目前在西班牙大使館避難，他被控於2014年及2017年發動街頭示威，他在2014年入獄服刑，雖於2017年獲釋，卻遭軟禁。

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