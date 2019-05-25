委國政變》投醫還是輸誠？ 馬杜羅邀華為建立4G網路

2019-05-25 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉4月底發生政變，反對派領袖瓜伊多企圖推翻該國總統馬杜羅未果，讓委國政治局勢徹底分裂。獲俄中等社會主義國家集團力挺的馬杜羅，日前邀請在美中貿易戰中損失慘重的中國電信巨頭「華為」協助該國建立4G網路系統。

根據《美聯社》報導，委國總統馬杜羅23日公開表示，歡迎華為與其他中國及俄羅斯企業共同投資，協助委內瑞拉改善基礎設施，其中就包括該國目前嚴重失能的電信系統。不過馬杜羅在這次的發言中並未提及計畫的細項，也沒有解釋要如何在惡性通膨嚴重、基本商品短缺的現狀下成功建立龐大的電信系統。

對此，委國國會議長、反對派領袖瓜伊多痛斥馬杜羅「與現實絕對脫節」，強調該國當前面臨的電信危機，純粹基於掌權者在國家資源與資金使用上嚴重不當，此一論調符合瓜伊多在3月全國大停電時發表過的言論。

委內瑞拉反對派在2015年贏得國會過半數席次，並推舉瓜伊多出任議長，在2018年總統選舉後，瓜伊多主張成功連任的馬杜羅當選無效，接著更在今年初自立臨時總統，成為以美國為首歐美50餘國承認的委國唯一合法領導人。

面對瓜伊多的挑戰，獲俄中等社會主義國家集團力挺的馬杜羅仍掌控該國軍隊，對內執行總統勤務，在上月底的政變流產後，馬杜羅擴大清算反對派議員，並研議提早舉行議會選舉，意圖將國會議長瓜伊多這根肉中刺拔除。

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