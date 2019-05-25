民進黨初選方案陷僵局 辜寬敏：再拖就會大敗

2019-05-25 21:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨總統初選民調日程及方案仍陷入僵局，台灣制憲基金會董事長辜寬敏今（25）日受訪表示，民進黨初選不能再拖了，若一再拖下去，將讓基層支持信心崩潰，最終導致選舉大敗後果，這讓人很憂心。

對於前行政院長賴清德提出「贏的策略」新方案，辜寬敏稱讚賴很好，這是他的熱心個性，但是也提醒禮讓要讓得對，不要讓支持者失望而放棄投票，「這樣讓她有何意義呢？」

辜寬敏說，年底大選這一局對台灣未來具有決定性關鍵，民進黨初選有蔡英文及賴清德兩人競爭是好事，雙方都各有理，這是台灣民主政治的展現，可是初選不能一改再改，繼續拖下去，若再拖下去，將會讓支持者看不起民進黨，對民進黨失去信心，最後放棄投票，這是最令人擔心的事。

至於民進黨部份中執委提出初選民調納入手機，比例占50％，辜寬敏表示，他沒意見，黨中央決定就行，而柯文哲是否納入民進黨總統初選民調對比人選，辜寬敏手一揮說「不管他」，但也表示沒意見。

「拒絕一國兩制，台灣站起來」全國巡迴演講台南場，今（25）日晚在南島路上登場，台灣制憲基金會董事長辜寬敏到場鼓舞民眾，要對台灣的未來發展充滿信心，並呼籲制定新憲法，一部適合台灣國家發展的新憲法。

包括在香港長大的成大梁文鞱教授現身說法，以香港經驗呼籲台灣人民不要被國共迷惑，要堅決拒絕一國兩制，珍惜台灣的民主政治成果。

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