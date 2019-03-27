曾要蔡英文別連任 辜寬敏：賴清德當選不會讓蔡英文跛腳

2019-03-27 12:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選由前行政院長賴清德對上蔡英文總統，曾呼籲蔡英文總統不要連任總統的獨派大老辜寬敏，今天出席他所成立的制憲基金會民調記者會，民調數字顯示，若採用兩人對比式民調，則高雄市長韓國瑜為43.9%對蔡英文40.9%；另外，賴清德43.7%對韓國瑜40.9%。

辜寬敏表示，因為賴清德說要參加總統競選，所以支持民進黨的人回來了，民調數字讓他很安心。「如果賴清德最後贏得初選，在蔡總統任期內，絕對會支持蔡總統，不會讓蔡英文跛腳。」

辜寬敏指出，這次民調結果最大的變化，就是去年地方選舉很多本來支持本土政權的人，大部分都放棄了，所以民進黨在地方選舉大敗；這次民調結果看起來，跟去年地方選舉時不同，因為賴清德說要參加總統競選，所以支持民進黨的人回來了，民調讓他感到很安心，希望台灣民主化繼續發展。本土派去年選舉跟現在比起來，本土派支持者大部份都回來了。

關於中國問題，辜寬敏說，韓國瑜等人最近有一些動作，有一段時間我們採取「維持現狀」的政策，但是中國對台灣態度越來越明顯，中國要地不要人，台灣兩千三百萬人的人權、自由民主，不是中國所關心的，他們只想要台灣這個土地。

辜寬敏說，賴清德要登記總統初選前，有打電話給他，說已經下定決心，但賴清德也希望他別批評蔡英文總統。如果賴清德贏得初選，現任總統就變成跛腳，這件事情不會發生，要相信賴清德的人格，「蔡總統任期內，絕對會支持蔡總統，不會讓蔡英文跛腳。」

根據民調數字，若賴清德與蔡英文互比，則賴為47.7%，蔡為32.7%。若加入柯文哲做三人對比，則韓國瑜（31%）、柯文哲（30.9%）、蔡英文（29.4%）；賴清德（32.1%）、韓國瑜（31.6%）、柯文哲（28.1%）。

與會台師大政研所教授范世平指出，蔡英文總統的民調數字有正向發展，在網路行銷上也採取較貼近年輕人的做法。行政院長蘇貞昌在這其中幫了很大的忙，非洲豬瘟和同婚都採取較積極的做法。民進黨去年挫敗後，政黨認同終於出現交叉，國民黨往下走，民進黨往上走，是否因為「韓流」消風，或是國民黨跟中國互動太緊密引發民眾擔心，今年一月份習近平談一國兩制後是一個轉折點，也幫蔡英文很大的忙。

范世平說，賴清德沒有看起來贏蔡英文那麼多，賴清德贏韓國瑜但在誤差範圍內，蔡英文也只有小輸，不如外界想像大。如果加入台北市長柯文哲，則韓國瑜（31%）、柯文哲（30.9%）、蔡英文（29.4%）三人都在誤差範圍內。若是換賴清德上場，則民調數字分別為賴清德（32.1%）、韓國瑜（31.6%）、柯文哲（28.1%），接下來可觀察柯文哲支持度會不會越來越萎縮。

本次民調由台灣制憲基金會委託趨勢民調在3月21日至3月23日間，針對戶籍在台灣的20個縣市，年滿20歲民眾進行調查，共完成1072有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差為正負3%。

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