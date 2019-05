台美關係突破》北協更名納台灣 綠委：有這些重要意義

2019-05-25 12:38

〔記者蘇芳禾/台北報導〕外交部宣布「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」,對此,民進黨立委、立法院外交國防委員會召委王定宇指出,這是台灣外交重大突破,象徵台美關係緊密,以台灣為名的重要一步,這才是「做」,而不是「喊口號」,「喊口號」是爽快、簡單又快速,「做」要時間、要努力、要耐性,這項進展實在意義非凡 。王定宇也分析了這個事件背後的重要意義。

外交部經與美方充分協調溝通,決定將「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for U.S. Affairs,TCUSA)。

王定宇認為,這項「正名」顯示以下幾個深層的意義,第一、台灣跟美國政府的溝通管道比以往更密切、更直接、層級更高,過去美國國務院處理台灣事務是在非常低層的「Taiwan Desk」,事務協調常常曠日費時,還要層層上報,如今連國務卿都常常直接討論台灣議題。

第二、「正名」可以更清楚標示出2300萬人所屬的國家,這是外交的目的之一。

第三、美國行政部門在處理台灣事務時,中國干擾的因數權重降低,從過去的「美中夥伴關係」,已經轉變成為「美中競爭對手關係」。

另外,王定宇也認為,這個事件也包含了三個「首次」,包括1979年台美斷交後,首次台灣美國登上正式機構名稱;1979年來,40年來首次國安顧問會面;1979年來,首次台美官員共同會見邦交國官員。

王定宇最後也表示,這些都是蔡政府和美方三年來的談判努力,而且保密是必要的,所以有時候被獨派大老見怪而無法說明啊。

