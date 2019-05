2019-05-25 12:25

〔即時新聞/綜合報導〕我國外交部指出「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」,對此美國國務院發言人表示,更名更能反映協調美國相關事務的角色。

外交部指出,經由跟美方充分協調溝通後,如今決定將「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for US Affairs,TCUSA),也象徵台美關係的緊密、良好互信。

根據《中央社》報導,美國國務院以不具名發言人名義回覆記者郵件表示,相較於北美事務,「台灣美國事務委員會」能更加反映其負責協調美國相關事務的角色,但也重申美方依據美中三公報與台灣關係法的一中政策不變。

