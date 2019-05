台美關係突破》北協正名 蔡總統：國際社會越來越挺台

2019-05-25 12:05

〔記者蘇永耀/台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「世衛行動團」,肯定「世衛行動團」以實際行動,向全世界展現台灣能夠貢獻健康人權的承諾和決心,也重申,健康防疫不該有國界,積極貢獻國際醫療公衛的台灣,不應該被排除在WHA外。此外,總統也提到,我們對美事務的「北美事務協調委員會」已經正名為「台灣美國事務委員會」,不僅見證了台美關係的穩固,也代表了國際社會對台灣的支持一定會越來越多。

總統致詞時,首先感謝陳時中部長帶領的「世衛行動團」在日內瓦WHA的第一線,結合了醫療專業組織以及僑界的力量,透過多元的方式,用最實際的行動,向全世界展現台灣能夠貢獻世界健康人權的承諾和決心,總統特別表達最高的感謝和肯定,「各位辛苦了!」

總統指出,雖然因為中國的阻撓,台灣無法正式出席WHA。不過,我們的世衛行動團,依然和許多重要的國家及國際夥伴分享台灣醫療、公共衛生的專業,共計舉行71場雙邊會談,取得很多務實的外交成果。

總統提到,尤其在今年,有越來越多的國際夥伴,包括我們的友邦,以及美國等理念相近的國家,都在很多重要場合,強力聲援我們,捍衛台灣參與WHA的權利。許多友邦高度肯定我們在醫療專業方面的貢獻,我們引以為傲的健保制度,也受到許多推崇。台灣被排除在WHA之外,不僅剝奪了我們分享經驗的機會,也壓縮了其他國家向我們學習的空間。

總統進一步說明,很多友邦也強調台灣在地理位置上,應該被納入全球的防疫體系,因為在防疫體系上,我們占有一個關鍵的地位,不應該因為單一國家的政治干預,而造成全球防疫的破口。對於這些來自國際社會的支持,以及在國際場合守護台灣的努力,她要代表所有台灣人民,表達最深的感謝。

總統說,陳部長也和美國衛生部艾薩(Alex Azar)部長雙邊會談,針對防疫、食安等議題進行交流,並提出深化未來合作的方向。此外,衛福部也和瑞士日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄。未來日內瓦大學會協助我們,建立符合國際規範的災難醫療救援隊,讓我們可以將救災的經驗及學習,貢獻給國際社會。

總統指出,台灣絕對不會因為政治上的蠻橫打壓,或是無理威脅而有所退怯。健康防疫不該有國界,積極貢獻國際醫療公衛的台灣,不應該被排除在WHA外。「Health For All. Taiwan can help」,我們繼續加油!

