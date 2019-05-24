我軍官穿象徵主權軍服赴美參訓 網友讚：台美友好中共跳腳

2019-05-24 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕台美關係再升溫！國防部官員23日證實，空軍曾於2月派遣2名軍官，身穿配掛軍階的制式迷彩服參加美軍基地交流訓練活動，有別於過去僅能著便服、不能著代表我國主權象徵的衣服。對此，綠委王定宇也在臉書分享相關報導，指出應該是美軍開始回應「台灣旅行法」的要求。

據《中央社》報導，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲分析，台灣官兵過去參訓時不論有沒有穿著軍服，美軍都希望台灣不要張揚。但此次卻是美國官方主動公布台官兵穿著我制式有軍階的迷彩軍服參訓照片，很有可能是「因應美國國會的要求」。

揭仲也認為，先前通過的《台灣旅行法》要求雙方提升軍事交流的層次跟深度，研判這是美軍開始回應這些要求，將原本檯面下的交流搬到檯面上。

評論國際軍事的臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」也分享相關新聞，大讚「各位，這真是歷史性一刻，台灣的軍官終於能著裝軍服，出席國際軍事合作會議上，圖為空軍中校Chih-Tang Liu參加關島安德森空軍基地的『太平洋防衛者19-1』軍事交流活動，國防部也證實這項消息」。

臉書粉專「只是堵藍」更直言，「2020唯一支持蔡英文總統連任守護台灣主權，我台灣我驕傲，台美友好中共跳腳」。網友也留言，「台美關係又一大突破」、「想當年在美國受訓 軍服只能收在箱底 一次都沒穿過 這真的是很大的進步」、「水啦 太感動了」。

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