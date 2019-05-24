談民進黨初選 賴清德：希望黨團結和諧打贏明年選戰

2019-05-24 15:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕2020總統大選各界關注，藍綠陣營各自殺得刀刀見骨，針對民進黨內部初選的問題，前行政院長賴清德今出席「524全球氣候行動」時表示，他希望黨的機制能夠維持，能夠有公信力讓社會能支持，他所提方案是希望能解決初選問題，然後打贏明年選戰，希望黨可以慎重考慮。

對於高雄市長韓國瑜看他受「滿清十大酷刑」，賴清德未直接答覆，他僅表示，更希望韓市長看到他堅強的一面。他之前屢次跟社會大眾說，每次波折都是淬煉，希望能增強自己意志力，未來能夠承擔更大的責任。他也希望民進黨能注意到這個現象，不要因為舉辦初選無法維護黨的機制而遭致外人批評，這點非常重要，而這情形已經產生，希望不要繼續下去，如果沒辦法維持黨的機制，讓初選得到社會公信力，很難得到社會支持。

賴清德也補充，其實面對民進黨初選，一方面除了希望黨的機制得以維持，讓初選有公信力，他也提出贏的策略，簡單來講，如果面對這場大局，蔡英文總統守得住，他就支持，如果他自己沒能力扛起這責任，他也支持蔡英文總統。

只有一個情況，當蔡守不住而自己有能力扛起，請黨能夠考慮支持他，希望除了能夠維持黨的助度不被破壞而且又可以增進黨的團結與和諧，也維持對蔡英文總統的尊重，他的參選不是為個人，因此非常希望黨能慎重考慮。

賴清德還說，希望社會能夠瞭解他的一番苦心，當然他的方案提出時有受到批評，但是他覺得這都是細節，所以也都沒回應，完全只是希望妥善解決初選的問題，希望黨有機會在和諧團結之下打贏明年的選戰。

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