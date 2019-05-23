黃光芹故意丟餌？人渣文本：一個已經成功了！

2019-05-23 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹槓上高雄市長韓國瑜，2人今日隔空交戰，火藥味濃厚。筆名「人渣文本」的輔仁大學助理教授周偉航表示，黃光芹拋出了幾個餌，「其中楊秋興求官的這一個餌已經成功了」。

黃光芹23日在臉書po文，表示當初韓國瑜邀請前高雄縣長楊秋興閉門談人事，結果事後又出賣楊秋興，害他被人痛罵「求官」，接著又出了一道「3700=3200+500」的數學題要韓回答，讓外界十分好奇。

對此，周偉航在政論節目上表示，自「神秘數字」拋出來後，很多人會往政治獻金方面去思考，會不會是對到前立委蔡正元之前爆料的4000萬事件？但也不能完全排除是一些小格局的小事，沒人知道黃光芹藏了什麼哏。周偉航指出，黃光芹就是故意丟下這些餌去讓大家解讀，不過其中一個已經成功了，「那就是楊秋興這個餌」。

周偉航指出，楊秋興這部分的故事有了，韓國瑜就需要回應，把故事補完，而黃光芹這個消息又是從何而來？大家就開始慢慢拼湊故事，對韓國瑜來說，就是一個壓力。

周偉航表示，本來人事任命不是什麼大不了的事情，但韓國瑜當初講得冠冕堂皇，表示「不會給人家喬人事」，「現在你一路過程中是不是有傷害到某些人？接下來在後續過程中，會不會這些人跑去再找黃光芹爆料？」周偉航說，若事件一路延燒，接下來黃光芹每天釣魚、丟東西出來，「韓國瑜的民調承受得起這種一波波的壓力嗎」？

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