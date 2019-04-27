「4千萬之亂」誰說謊？ 人渣文本用2情境解套 網笑翻

2019-04-27 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元日前爆料，國民黨主席吳敦義曾募款4000萬元給高雄市長韓國瑜當競選經費，韓國瑜26日嚴詞否認，強調若真有此事願辭去市長，事件延燒至今也被網友酸是「4千萬之亂」。對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航也想了2種解套的情境，酸說「來幫忙想一下該怎麼拗回來」。網友看完全都笑翻了。

針對這4千萬的羅生門，周偉航在臉書「分析」2種解套情境：

狀況1，吳敦義：沒事千萬別選市長！真要選，我來想辦法！聽的人：喔幹，吳敦義說沒四千萬不能選市長，但他現在去弄這四千萬了。

狀況2，吳敦義：高雄的選舉有事千萬不要忘記轉告中央黨部，最基本的部分我都處理好了！聽的人：高雄的選舉有四千萬，不要忘記轉告中央黨部，主席說這很基本，他都處理好了！

周偉航最後還嘲諷，「好難ㄠ（拗）ㄛ（喔）」。網友看完文章也全都笑翻，紛紛留言「哈哈哈哈哈哈真的很ㄎㄅ」、「新的單位出來了，一瓶水一碗魯肉飯=四千萬」、「沒事千萬別唬爛！」、「山西布政的四千萬藏在他房裡哈」、「對於習慣轉彎的白海豚來說，沒有什麼是不能凹的」、「我覺得可以耶 超有感」。

蔡正元日前爆料，吳敦義曾籌了4000萬元交給韓國瑜作為競選經費，韓國瑜昨上午第一時間強調，若吳敦義選前有拿4千萬競選經費給他，他就辭掉高雄市長；吳當天下午則坦承，「有捐是事實」，其中也包含高雄，但自己都沒經手。韓國瑜今（27日）上午回應強調，「感謝吳主席已幫他澄清絕對沒有交給他4千萬」，並提出4點說明，自認不是愛財之人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/